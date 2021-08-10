Аксенов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Крыму

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10 августа 2021, 10:56 Источник: РИА "Новости"

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром во вторник, 10 августа, сообщил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории полуострова к настоящему моменту стабилизировалась.

Сергей Аксенов, однако, подчеркнул, что сейчас динамики на снижение количества зараженных коронавирусной инфекцией в Крыму нет.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки санитарные службы Болгарии зарегистрировали резкий рост количества заразившихся коронавирусом нового типа. Подчеркивается, что за последние сутки в стране выявили 774 новых случая заболевания.

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