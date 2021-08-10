В Болгарии зафиксирован резкий рост числа заразившихся COVID-19

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10 августа 2021, 08:00 Источник: ТАСС

тест на COVID-19, Xinhua

За минувшие сутки санитарные службы Болгарии зарегистрировали резкий рост количества заразившихся коронавирусом нового типа. За последние сутки в стране выявили 774 новых случая заболевания.

Согласно последней информации Минздрава Болгарии, днем ранее на территории страны зафиксировали на 598 меньше случаев заражения COVID-19.

За 24 часа в Болгарии скончались 23 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Количество госпитализированных за сутки возросло до 1 140, причем 94 человека в настоящий момент находятся в отделениях интенсивной терапии.

Эксперты полагают, что сейчас Болгария находится в начале четвертой волны пандемии.

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