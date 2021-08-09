В России за сутки скончались 769 пациентов с COVID-19

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9 августа 2021, 11:40

врач скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие 24 часа в России скончались 769 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие сутки 59 человек с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 40 – в Санкт-Петербурге, 38 – в Пермском крае. Жертвами заболевания в России с начала пандемии стали 165 650 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 22 160 случаев заражения COVID-19.

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