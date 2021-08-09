В России выявили 22 160 новых случаев заражения COVID-19

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9 августа 2021, 11:28

тест на COVID-19, Xinhua

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 160 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в понедельник утром в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Подчеркивается, что у 1 914 (8,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 469 910 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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