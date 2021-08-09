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Минобрнауки РФ рекомендует вузам перевести непривитых студентов на удаленку

, 10:56 Источник: ТАСС

Минобрнауки РФ рекомендует вузам перевести непривитых студентов на удаленку
парты, фото: pixels.com

Минобрнауки России рекомендует перевести непривитых против новой коронавирусной инфекции студентов на дистанционный формат обучения. Об этом говорится в рекомендациях, утвержденных замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: … организовывать образовательный процесс в соответствии с формами обучения без перевода обучающихся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию), а также без ограничения доступа в помещения организации учебного, производственного назначения - для обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев»- сказано в документе.

Также ведомство рекомендует проводить экзамены с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции для невакцинированных студентов раздельно от обучающихся, представивших документ о наличии прививки или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Отмечается, что рекомендации утверждены 29 июля и действуют до стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ. 

Ранее министр науки и образования России Валерий Фальков сообщил, что требований обязательной вакцинации студентов нет.

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