Министр науки и образования Фальков ответил на вопросы о прививках студентов: «Требований обязательной вакцинации нет» ​

Министр науки и образования России Валерий Фальков ответил на вопросы слушателей радиостанции «Эхо Москвы» по поводу обязательности вакцинации несовершеннолетних и иностранных студентов.
Главное, что следует из комментария чиновника - требований обязательной вакцинации студентов в принципе нет.
Фальков также отметил, что министерство здравоохранения на данный момент не относит несовершеннолетних детей к категории людей, которым нужна вакцинация. Поэтому студенты, не достигшие 18 лет допускаются до занятий.
Иностранные студенты могут пройти бесплатную вакцинацию при наличии полиса ОМС. Если такого полиса у них нет, то могут сделать прививку за свой счёт либо за внебюджетные средства своего вуза. По словам министра, такие рекомендации о финансовой помощи иностранным студентам в проведении вакцинации даны высшим учебным заведениям.
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