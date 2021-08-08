Министр науки и образования Фальков ответил на вопросы о прививках студентов: «Требований обязательной вакцинации нет» ​

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8 августа 2021, 10:14 Источник: echo.msk.ru

Фото: news/kraszdrav

Министр науки и образования России Валерий Фальков ответил на вопросы слушателей радиостанции «Эхо Москвы» по поводу обязательности вакцинации несовершеннолетних и иностранных студентов.

Главное, что следует из комментария чиновника - требований обязательной вакцинации студентов в принципе нет.​

Фальков также отметил, что министерство здравоохранения на данный момент не относит несовершеннолетних детей к категории людей, которым нужна ​вакцинация. Поэтому студенты, не достигшие 18 лет допускаются до занятий. ​

Иностранные студенты могут пройти бесплатную вакцинацию при наличии полиса ОМС. Если такого полиса у них нет, то могут сделать прививку за свой счёт либо за внебюджетные средства своего вуза. По словам министра, такие рекомендации о финансовой помощи ​иностранным студентам в проведении вакцинации даны высшим учебным заведениям.​

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