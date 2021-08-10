Отставной полковник Баранец: НАТО может пойти на повторение инцидента с эсминцем Defender во время учений «Запад-2021»

Аргументы Недели → В мире 13+

10 августа 2021, 10:41 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Североатлантический альянс может пойти на повторение инцидента с эсминцем Defender в ходе российско-белорусских учений «Запад-2021», которые состоятся в сентябре. Такой вариант развития событий допустил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

На прошлой неделе глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс заявил, что существует большая вероятность столкновения сил НАТО с войсками России и Белоруссии во время маневров «Запад-2021».

Баранец, прокомментировавший слова Ринкевичса, не исключил, что НАТО устроит провокацию в ходе учений. По мнению отставного полковника, военный блок может пойти на повторение инцидента с эсминцем Defender.

В конце июня границу Крымского полуострова нарушил британский корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло акваторию РФ.

Ранее во вторник сообщалось, что американский флот впервые испытал противорадиолокационную ракету, которую в США прозвали «убийцей» российских комплексов С-400.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости