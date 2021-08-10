Американский флот впервые испытал противорадиолокационную ракету, которую в США прозвали «убийцей» российских систем С-400
10 августа 2021, 10:16
Американский флот впервые испытал противорадиолокационную ракету, которую в Соединенных Штатах прозвали «убийцей» российских систем С-400. Соответствующая информация появилась в интернете.
Из выложенных в сеть сведений следует, что в рамках состоявшегося некоторое время назад тестирования палубный Boeing F/A-18 Super Hornet впервые запустил противорадиолокационную управляемую ракету AGM-88G AARGM-ER.
Снаряд предназначен для уничтожения вражеских радаров, генераторов помех и радиопередатчиков. В США данный боеприпас прозвали «убийцей» российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что Россия и КНР за сутки условно ликвидировали британский военный флот.
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