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В Индии за сутки зарегистрировали свыше 28 тысяч случаев COVID-19

, 10:12 Источник: NDTV

В Индии за сутки зарегистрировали свыше 28 тысяч случаев COVID-19
врачи в Индии, Dipayan Bose/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в Индии зарегистрировали 28 204 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 10 августа, в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно последним данным, общее количество зафиксированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Индии к настоящему моменту достигло 31 998 158.

За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 373 человека с подтвержденным заболеванием. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа на территории Индии стали более 428 тысяч пациентов.

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