В Португалии трое членов одной семьи, отказавшихся от вакцинации, скончались за неделю из-за COVID-19

В Португалии, три человека из одной семьи, которые являлись противниками вакцинации, скончались из-за последствий коронавируса нового типа за неделю. Об этом сообщил родственник умерших граждан.
Фрэнсис Гонсалвес заявил, что его мать, отец и брат приняли решение не делать прививку против COVID-19, а через некоторое время заразились и скончались в течение недели.
Мужчина также подчеркнул, что его родители страдали от различных заболеваний, однако брат был "самым здоровым человеком". Гонсалвес не исключил, что если бы его родственник прошел вакцинацию, он остался бы жив.
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