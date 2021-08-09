Лукашенко не звонит Зеленскому, потому что уверен, что президент Украины не возьмет трубку
9 августа 2021, 15:14
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему не звонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По его словам, он всегда говорил российскому лидеру Владимиру Путину, что лидер Украины «неплохой человек».
«Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше. Я готов на все … Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат»,- пояснил он.
Лукашенко не собирается звонить Зеленскому ради того, чтобы его покритиковали и вытерли о него ноги в Украине. Также он считает, что его не поймет Владимир Путин, а украинского президента – американцы.
«Позвоню я ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, он не ответит, знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал»,- заключил глава республики.
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