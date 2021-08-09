Лукашенко заявил, что лично отдавал команды навести порядок в Белоруссии во время протестов

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9 августа 2021, 15:04 Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, 9 августа, что лично отдавал команды по наведению порядка во время протестных акций после президентских выборов в 2020 году.

Александр Лукашенко в беседе с журналистами добавил, что речь не шла о мирных акциях. По словам президента Белоруссии, протестующие принесли с собой, заточки, ножи, петарды и "прочую взрывчатку".

Ранее сегодня политик заявил, что причиной длительных протестов на территории республики после выборов в 2020 году являются масштабная подготовка к акциям, "обезумевшие" из-за пандемии люди, а также действия СМИ.

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