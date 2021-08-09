Лукашенко заявил, что протесты после выборов в Белоруссии были долгими из-за «обезумевших» из-за пандемии людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной длительных протестов в стране после выборов в 2020 году являются масштабная подготовка к акциям, "обезумевшие" из-за пандемии люди и действия СМИ.
По словам Александра Лукашенко, было нечто новое в прошлогодних протестах. Политик вспомнил, что в 90-е годы прошлого века акции также вспыхивали, однако гасли в течение пары суток.
На сей раз протестные мероприятия были столь длительными, поскольку в Белоруссии велась масштабная подготовка к акциям. Кроме того, этому поспособствовали "обезумевшие" из-за эпидемии люди во всем мире. Лукашенко добавил, что этому "подыгрывали" СМИ, которые запугивали людей.
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