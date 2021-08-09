Депутат Гайдукевич заявил, что оппозиционеры в 2020 году предлагали строить «какую-то Беларусь с нуля»

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9 августа 2021, 09:59 Источник: URA.RU

флаг Белоруссии, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич сообщил, что оппозиция планировала свергнуть действующую власть в 2020 году. Еще до выборов президента республики.

Гайдукевич отметил, что противники главы государства Александра Лукашенко хотели «любой ценой свергнуть действующего президента».

«В 2020 году выборов не было, было противостояние. Тех, кто пошел против Александра Лукашенко, не интересовали ни программы, ни дальнейшее развитие страны»,- пояснил он.

По словам депутата, он сам планировал принять участие в выборах, но снял свою кандидатуру и поддержал президента. Гайдукевич добавил, что оппозиционеры предлагали народу строить «какую-то Беларусь с нуля».

«… мы видели на примере Украины, Киргизии, Грузии, что ни к чему это не приводит»,- резюмировал политик.

Комментируя заявление депутата, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец подчеркнул, что в Белоруссии в прошлом году случилось народное восстание.

«Все могло пойти путем насильственного свержения власти, если бы протестующие взяли штурмом административное здание, или часть представителей провластных структур отказались поддержать Лукашенко, тогда Лукашенко был бы арестован»,- считает политолог.

При этом, по его мнению, не факт, что экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская «взяла бы на время власть в свои руки».

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако некоторые жители страны не согласились с результатами голосования. По стране прошла волна протестов.

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