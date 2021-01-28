Лукашенко назвал «главное отличие» между протестами в Белоруссии и России
28 января 2021, 17:43[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протестные акции на территории республики и в России. По его словам, страна нужна была Западу после выборов главы государства в 2020 году как «трамплин для атаки на РФ».
«Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России блицкриг осуществить невозможно», - высказал он на совещании, трансляция которого опубликована в Телеграм-канале «Пул Первого».
Кроме того, Лукашенко назвал оппозиционера Алексея Навального «беглым немецким протестуном». Те, кто хочет «бороться с коррупцией», должны быть сами кристально чисты, добавил белорусский лидер.
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