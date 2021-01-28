Лукашенко считает, что в Белоруссии увлеклись либерализацией законов
28 января 2021, 12:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.
Белорусский лидер отметил, что законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.
«Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись?», – сказал он.
Лукашенко отметил, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству.
По его словам, следует вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности и посмотреть, как в этой части обстоит дело за рубежом, «в тех же Франции, Германии, да и в соседней России».
Ранее Лукашенко выразил убежденность, что Белоруссию будут и дальше «шатать и раскачивать».
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