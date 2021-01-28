Лукашенко считает, что в Белоруссии увлеклись либерализацией законов

Аргументы Недели → В мире 13+

28 января 2021, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

Белорусский лидер отметил, что законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

«Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись?», – сказал он.

Лукашенко отметил, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству.

По его словам, следует вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности и посмотреть, как в этой части обстоит дело за рубежом, «в тех же Франции, Германии, да и в соседней России».

Ранее Лукашенко выразил убежденность, что Белоруссию будут и дальше «шатать и раскачивать».