Лукашенко убежден, что Белоруссию будут и дальше «шатать и раскачивать»
26 января 2021, 12:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения нового госсекретаря Совбеза во вторник заметил, что республику будут и дальше "шатать и раскачивать", что "видно и по ситуации в России".
Ранее сегодня Александр Лукашенко назначил госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, который ранее руководил Генштабом и занимал пост первого замглавы минобороны страны.
Белорусский лидер заметил, что сейчас непростые времена – республику будут и в будущем "шатать и раскачивать", но для Белоруссии это не станет неожиданностью. Лукашенко заметил, что необходимо научиться противостоять и внутренним, и внешним противникам.
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