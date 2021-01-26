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Лукашенко убежден, что Белоруссию будут и дальше «шатать и раскачивать»

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТа

Лукашенко убежден, что Белоруссию будут и дальше «шатать и раскачивать»
президент Белоруссии Александр Лукашенко, XinHua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения нового госсекретаря Совбеза во вторник заметил, что республику будут и дальше "шатать и раскачивать", что "видно и по ситуации в России".

Ранее сегодня Александр Лукашенко назначил госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, который ранее руководил Генштабом и занимал пост первого замглавы минобороны страны.

Белорусский лидер заметил, что сейчас непростые времена – республику будут и в будущем "шатать и раскачивать", но для Белоруссии это не станет неожиданностью. Лукашенко заметил, что необходимо научиться противостоять и внутренним, и внешним противникам.

ЕТ

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