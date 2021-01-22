Лукашенко не может предположить, каким будет 2021 год для Белоруссии
22 января 2021, 16:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Александр Лукашенко заявил, что в этом году у страны «много неопределенностей».
По словам главы государства, необходимо учитывать, что 2021 год особенный, потому что никто не знает, «как будет развиваться мировая экономика, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы». Белорусский лидер отметил, что «даже в оплоте демократии турбулентность».
При этом Лукашенко подчеркнул, что «надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое».
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия даже в условиях давления на Минск «не рухнет на колени».
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