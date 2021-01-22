Лукашенко заявил, что Белоруссия даже в условиях давления на Минск «не рухнет на колени»
22 января 2021, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика "не рухнет на колени" даже в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении.
Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, отметил, что неизвестно, как будет развиваться пандемия и мировая экономика, однако Белоруссия "на колени не рухнет".
Белорусский лидер уточнил, что 2021 год в стране начинается в ситуации неопределенности в связи с ограниченностью средств и определенным давлением и изнутри, и извне. Лукашенко призвал "мобилизовать все то, что есть" и лишь потом браться за что-то новое.
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