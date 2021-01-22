Лукашенко заявил, что Белоруссия даже в условиях давления на Минск «не рухнет на колени»

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22 января 2021, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика "не рухнет на колени" даже в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении.

Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, отметил, что неизвестно, как будет развиваться пандемия и мировая экономика, однако Белоруссия "на колени не рухнет".

Белорусский лидер уточнил, что 2021 год в стране начинается в ситуации неопределенности в связи с ограниченностью средств и определенным давлением и изнутри, и извне. Лукашенко призвал "мобилизовать все то, что есть" и лишь потом браться за что-то новое.