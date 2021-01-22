ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко заявил, что Белоруссия даже в условиях давления на Минск «не рухнет на колени»

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТа

Лукашенко заявил, что Белоруссия даже в условиях давления на Минск «не рухнет на колени»
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика "не рухнет на колени" даже в условиях неопределенной ситуации в мировой экономике и при оказываемом на Минск внешнем давлении.

Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, отметил, что неизвестно, как будет развиваться пандемия и мировая экономика, однако Белоруссия "на колени не рухнет".

Белорусский лидер уточнил, что 2021 год в стране начинается в ситуации неопределенности в связи с ограниченностью средств и определенным давлением и изнутри, и извне. Лукашенко призвал "мобилизовать все то, что есть" и лишь потом браться за что-то новое.

ЕТ

В мире

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью