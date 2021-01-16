Лукашенко рассказал о своих ошибках

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16 января 2021, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но эти промахи не системные. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи», – заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что протесты против фальсификации результатов выборов президента и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.