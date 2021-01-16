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Александр Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии затянулись протесты

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии затянулись протесты
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Протесты против фальсификации результатов выборов президента и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Интервью с ним сегодня размещено в Telegram-канале российской журналистки Наили Аскер-заде. Находящиеся в Белоруссии, в том числе граждане России, не смогли вернуться на родину из-за закрытых границ из-за пандемии коронавируса. "Они здесь остались, а работать не хотят", - сказал Лукашенко.

В самом факте протестов, считает глава государства, нет "ничего чрезвычайного" – после каждых президентских выборов в стране "обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин", а в 2010 году даже штурмовали Дом правительства.

Массовые протесты не стихают в Белоруссии с 9 августа 2020 года.

НС

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