Александр Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии затянулись протесты
16 января 2021, 16:40[ «Аргументы Недели» ]
Протесты против фальсификации результатов выборов президента и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.
Интервью с ним сегодня размещено в Telegram-канале российской журналистки Наили Аскер-заде. Находящиеся в Белоруссии, в том числе граждане России, не смогли вернуться на родину из-за закрытых границ из-за пандемии коронавируса. "Они здесь остались, а работать не хотят", - сказал Лукашенко.
В самом факте протестов, считает глава государства, нет "ничего чрезвычайного" – после каждых президентских выборов в стране "обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин", а в 2010 году даже штурмовали Дом правительства.
Массовые протесты не стихают в Белоруссии с 9 августа 2020 года.
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