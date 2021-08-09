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9 августа 2021, 14:41 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Американские военные ненавидят российские стратегические ракетоносцы Ту-160. На это указывается в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что военные Соединенных Штатов испытывают ненависть к бомбардировщикам Ту-160. Как отмечает сайт, причиной такого отношения является то, что боевым машинам принадлежит множество рекордов по продолжительности и дальности полетов. Все попытки американской авиации превзойти достижения Ту-160 оборачивались неудачами, говорится в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее в понедельник, издание East Day констатировало, что британская авианосная группа трое суток не могла обнаружить находящиеся рядом российские субмарины «Варшавянка» на вооружении Китая.

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