Американские военные ненавидят российские стратегические ракетоносцы Ту-160. На это указывается в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.
Портал Sohu пишет, что военные Соединенных Штатов испытывают ненависть к бомбардировщикам Ту-160. Как отмечает сайт, причиной такого отношения является то, что боевым машинам принадлежит множество рекордов по продолжительности и дальности полетов. Все попытки американской авиации превзойти достижения Ту-160 оборачивались неудачами, говорится в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».
Как сообщалось ранее в понедельник, издание East Day констатировало, что британская авианосная группа трое суток не могла обнаружить находящиеся рядом российские субмарины «Варшавянка» на вооружении Китая.
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