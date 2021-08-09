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East Day: авианосная группа Великобритании трое суток не могла обнаружить находящиеся рядом российские подлодки на вооружении КНР

, 09:47 Источник: Avia.pro

East Day: авианосная группа Великобритании трое суток не могла обнаружить находящиеся рядом российские подлодки на вооружении КНР
Подлодка проекта «Варшавянка», MOD Russia / globallookpress.com

Авианосная ударная группа Великобритании трое суток не могла обнаружить находящиеся рядом российские субмарины на вооружении Китая. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Согласно информации издания East Day, некоторое время назад Пекин направил на слежение за британской ударной группой подлодки проекта «Варшавянка». Корабли смогли обнаружить две субмарины только через трое суток, несмотря на то, что они находились рядом, на расстоянии торпедной атаки.

Отечественный сайт Avia.pro, процитировавший публикацию East Day, отметил, что лодки «Варшавянка» «полностью оправдали свои боевые возможности».

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось видео уничтожения турецкого бронеавтомобиля российским комплексом «Корнет» на вооружении сирийских курдов.

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