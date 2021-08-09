Появилось видео уничтожения турецкой бронемашины российским комплексом «Корнет» на вооружении сирийских курдов

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9 августа 2021, 09:15 Источник: Avia.pro

Бронетехника в Сирии, Xinhua / globallookpress.com

Появилось видео уничтожения турецкого бронеавтомобиля российским комплексом «Корнет», состоящим на вооружении сирийских курдов. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Портал Avia.pro, прокомментировавший выложенные кадры, отметил, что после прямого попадания ракеты в машину ее отбросило на несколько десятков метров. Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении сайта, в результате инцидента погибли двое турецких военных, которые находились в транспортном средстве.

Как сообщалось ранее в понедельник, американское издание The National Interest написало, что Россия и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие».

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