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National Interest: Россия и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие»

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National Interest: Россия и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие»
Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Российская Федерация и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие». Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Как отмечает The National Interest (NI), еврейское государство намерено и дальше наносить авиационные удары по иранским силам, находящимся на территории Сирии, чтобы держать их на расстоянии от своих северных границ. Издание допустило реализацию сценария, при котором Москве, которая держит в арабской республике тысячи военнослужащих, «надоест смотреть, как лупцуют ее союзника».

Россия и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие», предрекли в NI.

Как сообщалось ранее, издание The Hill написало, что Вашингтон рискует потерпеть поражение в вероятном конфликте с РФ из-за ее гиперзвуковых вооружений.

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