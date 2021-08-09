National Interest: Россия и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие»
9 августа 2021, 08:43
Российская Федерация и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие». Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.
Как отмечает The National Interest (NI), еврейское государство намерено и дальше наносить авиационные удары по иранским силам, находящимся на территории Сирии, чтобы держать их на расстоянии от своих северных границ. Издание допустило реализацию сценария, при котором Москве, которая держит в арабской республике тысячи военнослужащих, «надоест смотреть, как лупцуют ее союзника».
Россия и Израиль могут начать войну между собой в «ближайшее десятилетие», предрекли в NI.
Как сообщалось ранее, издание The Hill написало, что Вашингтон рискует потерпеть поражение в вероятном конфликте с РФ из-за ее гиперзвуковых вооружений.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.