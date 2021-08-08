The Hill: США могут проиграть вероятную войну с Россией из-за гиперзвукового оружия Москвы
8 августа 2021, 17:39
Соединенные Штаты могут проиграть вероятную войну с Российской Федерацией из-за гиперзвукового оружия, которое имеется в распоряжении Москвы. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
Издание The Hill констатировало, что гиперзвуковые снаряды передвигаются со скоростью, в разы превышающей скорость американских ракет Tomahawk. Это и высокий уровень маневренности делает гиперзвуковые боеприпасы фактически неуязвимыми для современных систем ПРО.
США могут проиграть вероятную войну с РФ из-за ее гиперзвуковых вооружений, указывается в публикации The Hill, которую пересказали авторы портала «ПолитРоссия».
Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что американская сторона послала в разведку к российским государственным рубежам свой редкий самолет Boeing WC-135W.
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