Avia.pro: США послали в разведку к границам России свой редкий самолет Boeing WC-135W

Соединенные Штаты послали в разведку к границам Российской Федерации свой редкий самолет Boeing WC-135W. На это указывается в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад разведку около государственных рубежей РФ в Балтийском регионе провел американский Boeing WC-135W. В процитированном материале отмечается, что данная машина является редкой. У США всего два таких самолета, поднимаются в воздушное пространство они нечасто.
Ранее сегодня сообщалось, что российские противолодочные Ту-142 осуществили отработку условного удара по военному флоту Великобритании.
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