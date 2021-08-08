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Avia.pro: США послали в разведку к границам России свой редкий самолет Boeing WC-135W

, 14:30 Источник: Avia.pro

Avia.pro: США послали в разведку к границам России свой редкий самолет Boeing WC-135W
Самолет, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты послали в разведку к границам Российской Федерации свой редкий самолет Boeing WC-135W. На это указывается в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад разведку около государственных рубежей РФ в Балтийском регионе провел американский Boeing WC-135W. В процитированном материале отмечается, что данная машина является редкой. У США всего два таких самолета, поднимаются в воздушное пространство они нечасто.

Ранее сегодня сообщалось, что российские противолодочные Ту-142 осуществили отработку условного удара по военному флоту Великобритании.

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