Лукашенко заявил, что «очень скоро» покинет пост президента
9 августа 2021, 14:26
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможном преемнике. По словам главы государства, он не раз обдумывал, как будут развиваться события в стране, когда к власти придет другой человек.
«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро», - высказал он на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.
Лукашенко добавил, что видит 15-20 человек, «которые могут вырасти до президента», и похожи на него в своей преданности Белоруссии.
Ранее Лукашенко отреагировал на обвинения в диктатуре. Глава республики назвал своей главной задачей обеспечение безопасности и сохранности Белоруссии.
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