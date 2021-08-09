Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет ресурсов для диктаторской формы правления

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9 августа 2021, 13:25

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на обвинения в диктатуре. По его словам, у страны нет ресурсов для такого стиля правления.

«Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, я вполне вменяемый человек, надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь», - высказал глава государства на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.

Лукашенко назвал своей главной задачей обеспечение безопасности и сохранности Белоруссии. Президент отметил, что на остальное у него «нет желания и возможности тратить ресурсы». Однако, если страну «очень сильно достанут», то придётся реагировать.

Ранее Лукашенко рассказал, когда Минск признает Крым российским.

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