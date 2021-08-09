Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет ресурсов для диктаторской формы правления
9 августа 2021, 13:25
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на обвинения в диктатуре. По его словам, у страны нет ресурсов для такого стиля правления.
«Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, я вполне вменяемый человек, надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь», - высказал глава государства на пресс-конференции в понедельник, 9 августа.
Лукашенко назвал своей главной задачей обеспечение безопасности и сохранности Белоруссии. Президент отметил, что на остальное у него «нет желания и возможности тратить ресурсы». Однако, если страну «очень сильно достанут», то придётся реагировать.
Ранее Лукашенко рассказал, когда Минск признает Крым российским.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.