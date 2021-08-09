Трое граждан РФ погибли во время наводнений в Германии

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9 августа 2021, 12:24 Источник: Известия

последствия наводнения в Германии, Reiner Zensen via www.imago-imag/www.imago-images.de

Трое граждан России погибли во время стихийного бедствия из-за проливных дождей на западе Германии. Об этом журналистам в понедельник сообщил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

Уточняется, что жертвами разгула стихии стали трое россиян, которые постоянно проживали на территории ФРГ. Сергей Нечаев подчеркнул, что людей просто несло потоком воды, и никто ничего не смог сделать.

Общее количество жертв наводнений, по словам посла РФ в Германии, превысило 180 человек, еще 70 граждан до сих пор числятся пропавшими без вести.

Власти ранее заявили, что стихия нанесла инфраструктуре урон в миллиарды евро.

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