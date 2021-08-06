Прокуратура Германии возбудила дело против главы пострадавшего от наводнения района

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6 августа 2021, 14:01 Источник: ТАСС

последствия наводнения в Германии, Reiner Zensen via www.imago-imag/www.imago-images.de

В германском городе Кобленц прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы администрации района Арвайлер, который расположен на западе ФРГ, Юргена Пфелера в связи с последствиями наводнения.

В заявлении ведомства уточняется, что дело возбуждено по статьям "Убийство по неосторожности" и "Причинение телесных повреждений по неосторожности в связи с неисполнением обязанностей". Помимо Пфелера фигурантом данного дела является член кризисного штаба, который временно осуществлял руководство мерами по предупреждению населения.

По мнению прокуратуры, власти района проявили халатность, поскольку поздно проинформировали местных жителей об угрозе в связи с наводнением. Согласно оценке следствия, 14 июля было достаточно причин, чтобы объявить эвакуацию жителей долины реки Ар, которая вышла из берегов в ночь на 15 июля из-за проливных дождей и затопила жилые дома. Только в районе Арвайлер тогда погиб 141 человек.

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