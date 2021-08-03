Министр финансов ФРГ Шольц заявил, что на восстановление после наводнения потребуется «значительно больше» €6 млрд

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3 августа 2021, 18:40 Источник: РИА "Новости"

последствия наводнения в Германии, Klaus W. Schmidt via www.imago-i/www.imago-images.de

Вице-канцлер ФРГ, министр финансов страны Олаф Шольц заявил во вторник, 3 августа, что восстановление пострадавших от разрушительных наводнений регионов потребует "значительно больше" 6 миллиардов евро.

Ранее Шольц заявил, что могут потребоваться подобные объемы средств, отметив, что в последний раз при серьезном наводнении в 2013 году власти Германии выделили на восстановление 6 миллиардов евро. Вице-канцлер, однако уточнил, что с учетом разрушений, которые он увидел в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Баварии, потребуется значительно больше средств.

Более того, на восстановление может понадобиться больше времени, чем при прошлом наводнении.

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