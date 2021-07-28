На юге Бельгии начался мусорный кризис после сильных наводнений

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28 июля 2021, 14:27 Источник: ТАСС

последствия наводнения в Бельгии, Bruno Fahy/Keystone Press Agency

В южной части Бельгии - франкоязычной Валлонии - после сильных наводнений, которые возникли 14-16 июля, начался мусорный кризис. Согласно последним данным, в регионе переполнены все свалки.

Журналисты сообщили, что горы строительного мусора в настоящий момент сваливают на неиспользуемой автодороге А601, чтобы они не препятствовали восстановлению инфраструктуры.

Известно, что в рамках работ по ликвидации последствий наводнения только в городе Льеж, который не был ключевой зоной бедствия, собрали более 100 тысяч кубических метров обломков домов, мебели, асфальта, ограждений, светофоров, столбов, дорожных знаков и рекламных щитов.

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