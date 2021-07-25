В Бельгии обнаружили тело ещё одного погибшего в результате сильного наводнения

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25 июля 2021, 20:47 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В районе бельгийского города Шодфонтен обнаружили мертвого человека, который погиб в результате наводнений. Данная информация поступила от телерадиокомпании RTBF, которая в своем материале ссылается на агентство Belga.

Тело погибшего нашли накануне, 24 июля. Речь идет о молодом человеке. Ему было лет 20. Отмечается, что в стране продолжают обнаруживать погибших из-за наводнений. Ранее в провинции Льеж нашли 5 тел граждан.

Южные провинции Бельгии страдают от мощных ливней с середины текущего месяца. Из-за них в стране наблюдаются серьезные наводнения. Некоторое время назад поступала информация о том, что жертвами стихии на бельгийской территории стали 37 человек.

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