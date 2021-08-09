Израиль с 16 августа исключит Россию из списка запрещенных для посещения стран

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9 августа 2021, 11:18 Источник: ТАСС

Иерусалим, pixabay.com

Министерство здравоохранения Израиля постановило с 16 августа исключить РФ, Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР из списка запрещенных для посещения стран.

В пресс-службе Минздрава еврейского государства уточнили, что перед вступлением в силу вышеуказанное решение должно быть утверждено комиссией парламента страны.

Ведомство утвердило состав сразу двух списков – "красного" и "желтого". В "красном" по-прежнему значатся Грузия, Бразилия, Болгария, Испания, Турция и Мексика. Чтобы посетить эти страны необходимо разрешение израильских властей. За нарушение этого положения назначается штраф в размере пяти тысяч шекелей (около 115 тысяч рублей). В "желтом" списке через неделю окажутся Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Китай, Молдова, Тайвань, Новая Зеландия, Сингапур и Чехия.

Остальные страны, в частности, Россия, с 16 августа будут отнесены к "оранжевому" списку стран, которые гражданам Израиля разрешено посещать, однако по возвращении из них будет обязателен недельный карантин даже для вакцинированных и переболевших.

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