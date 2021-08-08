Как на Западе выступали против бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

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8 августа 2021, 15:29

Акция в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы в Великобритании, 6 августа 2014 года. Автор: William Stadtwald

Многие известные личности 20-го века критиковали применение атомных бомб против Японии. Рассказываем о том, как это было и что думают американцы сейчас.

Отрицание преступления – попытки США избежать наказания

Сегодня Вашингтон оправдывает бомбардировки Хиросимы и Нагасаки военной необходимостью и не считает их нарушением международного права. Однако на протяжении 76 лет целесообразность решения о применении ядерного оружия против Японии неоднократно подвергалась сомнению.

Жертва американских бомбардировок в католическом соборе Нагасаки. Источник: Национальный архив США.

Пожалуй, одно из первых официальных упоминаний о том, что произошли удары по Хиросиме и Нагасаки можно найти в докладе «Japan's struggle to end the war», представленном 1 июля 1946 года тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Он попросил обширную группу экспертов подготовить ему этот документ, чтобы понять, насколько действия американской стратегической авиации против японцев были успешными и обоснованными.

В этом документе эксперты приходят к выводу, что атомные бомбардировки не повлияли на капитуляцию Японии, и она бы и без них вышла из войны до конца декабря, а то и к 1-му ноября 1945 года.

Еще одним критиком ядерных ударов стал американский физик Лео Сцилард, который сыграл важную роль в разработке американских атомных бомб. Рассуждая о целесообразности их применения, он заявил:

«Позвольте мне сказать только следующее по вопросу морали. Предположим, что Германия разработала бы две бомбы до того, как они появились у нас. Предположим, что Германия сбросила бы одну бомбу, скажем, на Рочестер, а другую – на Буффало, а затем у нее кончились бомбы и она бы проиграла войну. Может ли кто-нибудь сомневаться, что тогда мы определили бы сброс атомных бомб на города как военное преступление, и что мы бы приговорили немцев, виновных в этом преступлении, к смертной казни в Нюрнберге и повесили их?» – отметил ученый.

Более того предостережения о неблагоприятных последствиях от бомбардировок поступали от американских научных кадров еще до печально известных событий в Хиросиме и Нагасаки.

В мае 1945 года ряд ученых во главе с доктором Джеймсом Франком представили отчет «Временному комитету» (орган, консультировавший президента США), в котором говорилось, что если бы Соединенные Штаты первыми применили это новое средство неизбирательного уничтожения к человечеству, они пожертвовали бы общественной поддержкой во всем мире и ускорили бы гонку вооружений.

Позже, американский политический философ и общественный деятель Майкл Уолцер и вовсе назвал применение ядерного оружия против Японии актом государственного терроризма со стороны США.

«Существует военный терроризм: попытки убить мирных жителей в таком большом количестве, что их правительство вынуждено сдаться. Хиросима кажется мне классическим случаем».

Из современников, пожалуй, самым известным американцем, допустившим, что ядерные удары по Нагасаки и Хиросиме являются военными преступлениями стал бывший посол США в ООН Джон Болтон. В одном из своих заявлений он открыто привел атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в качестве примеров, почему США не должны присоединяться к Международному уголовному суду (МУС) – специальному судебному органу, созданному в конце 90-х для расследования военных преступлений.

«Справедливое прочтение Римского статута (основной документ МУС) оставляет объективного наблюдателя неспособным ответить с уверенностью, виновны ли Соединенные Штаты в военных преступлениях в ходе их кампаний воздушных бомбардировок Германии и Японии во время Второй мировой войны. Действительно, прямое прочтение формулировок документа, вероятно, указывает на то, что суд признает Соединенные Штаты виновными. Это недопустимо», – заявил политик.

В последнее время, неоднозначное отношение к бомбардировкам японских городов прослеживается и со стороны западных СМИ. В частности, вопросом, а не стоит ли Вашингтону действительно извиниться за содеянное, задавались журналисты The Washington Post, The Diplomat и небезызвестное британское агентство BBC.

Критика со стороны Японии

Критика в адрес США поступала не только от западных ученых, общественных деятелей и политиков, но и, естественно, от самих японцев.

11 августа 1945 года, спустя несколько дней после последнего удара по Нагасаки, японское правительство предъявило Вашингтону официальный протест:

«Япония протестует против попрания США международно признанных принципов ведения войны, нарушенных как при использовании атомной бомбы, так и при ранее применявшихся зажигательных бомбардировках, которые убивали стариков, женщин и детей, разрушали и сжигали синтоистские и буддистские храмы, школы, госпитали и жилые кварталы. Сейчас они использовали эту новую бомбу, имеющую намного больший разрушительный эффект, чем любое другое оружие, использованное доселе. Это является новым преступлением против человечности и цивилизации», – говорилось в заявлении японских властей.

Кроме того, 7 ноября 1995 года мэр Хиросимы Такаси Хираока в своем выступлении перед Международным судом ООН в Гааге по вопросу о легальности угрозы применения ядерного оружия отмечал:

«Совершенно очевидно, что использование ядерного оружия, которое вызывает неизбирательные массовые убийства, оставляющие последствия для выживших на десятилетия, является нарушением международного права».

На том же слушании, мэр Нагасаки Иччо Ито, заявил, что «по мощности и способности убивать и уничтожать ядерное оружие не делает различий между комбатантами и некомбатантами или между военными объектами и гражданскими объектами. Таким образом, его использование является явным нарушением международного права».

Отношение к ударам со стороны населения США и Японии

В последние 76 лет поддержка населением США ударов по Хиросиме и Нагасаки неуклонно падает. По данным Gallup, в 1945 году атомные бомбардировки оправдывали 85% американцев. В 1991 году Detroit Free Press посчитал, что таких людей уже 63%. А в 2015 году, согласно исследованию Pew Research Center, доля американцев, считающих применение ядерного оружия против Японии оправданным, сократилась еще больше, составив 56% от числа опрошенных.

По данным тех же опросов, аналогичная ситуация складывается в Японии. Если в 1991 году атомные бомбардировки оправдали 29% японцев, то в 2015-м этот показатель составил уже 14%.

Однако, несмотря на падающую поддержку американцами ударов по Хиросиме и Нагасаки, подавляющее большинство из них не считают, что США должны принести Японии извинения. Очевидно, что и японцы, после многолетних усилий Вашингтона, полагают так же.

Тем не менее положительная тенденция в отношении населений двух стран к самому факту нанесения ударов налицо. С каждым годом она создает все более благоприятную обстановку для попыток объяснить обеим сторонам, что признавать ошибки такого рода на уровне общественного сознания недостаточно. За них нужно держать ответ официально. Тем более, что на протяжении 76 лет многие видные американские ученые и общественные деятели также неоднократно называли бомбардировки грубым нарушением международного права.

Акция в память о жертвах американских атомных бомбардировок в Швеции, 6 августа 1987 года. Автор: Jonn Leffmann

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