В ДТП с автобусом на западе Турции погибли 14 человек

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8 августа 2021, 10:00 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Турции, Michael Weber/imageBROKER.com

Рейсовый автобус попал в аварию в районе города Балыкесир, расположенном на западе Турции. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося погибли четырнадцать человек.

В воскресенье в 4.40 водитель автобуса, выполнявшего рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление транспортным средством, вследствие чего оно перевернулось. На месте погибли одиннадцать человек, еще трое скончались в медучреждениях. Ранения получили 18 человек, все они доставлены в больницы.

Информации о состоянии пострадавших к настоящему моменту не поступало.

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