В ДТП с автобусом на западе Турции погибли 14 человек

Рейсовый автобус попал в аварию в районе города Балыкесир, расположенном на западе Турции. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося погибли четырнадцать человек.
В воскресенье в 4.40 водитель автобуса, выполнявшего рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление транспортным средством, вследствие чего оно перевернулось. На месте погибли одиннадцать человек, еще трое скончались в медучреждениях. Ранения получили 18 человек, все они доставлены в больницы.
Информации о состоянии пострадавших к настоящему моменту не поступало.
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