Девять человек погибли в результате ДТП с автобусом на западе Турции

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6 августа 2021, 08:27 Источник: Twitter

скорая помощь в Турции, Lu Zhe/Xinhua

На западе Турции случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе аварии погибли по меньшей мере девять человек.

ДТП произошло в районе Сома в провинции Маниса, которая расположена в западной части Турции. Как сообщило утром в пятницу, 6 августа, Анатолийское агентство, в результате столкновения грузовика с автобусом около 30 человек получили травмы.

Другие подробности случившегося к настоящему моменту не приводятся.

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