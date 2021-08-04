Двое пострадавших в аварии с автобусом в Турции россиян вернулись в Самару

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4 августа 2021, 21:03 Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, pixabay.com

Двое граждан России, которые пострадали в ходе дорожно-транспортного происшествия в Турции, вернулись самолетом в Самару. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде в минувший понедельник. Водитель не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и перевернулось. Сообщалось, что в результате ДТП погибли три человека.

Сегодня в международном аэропорту Самары "Курумоч" приземлился самолет с двумя пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии в Турции.

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