Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются на лечении в больнице

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4 августа 2021, 17:27 Источник: ТАСС

больничная палата, pixabay.com

Шестеро пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Турции граждан России остаются в больнице. В Ростуризме в среду, 4 августа, заявили, что всем пациентам оказывается медицинская помощь.

Согласно последней информации, в настоящий момент лечение проходят шесть россиян, которые получили различные травмы в ходе аварии.

Напомним, во вторник, 3 августа, в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что двое россиян, в частности ребенок, которые пострадали в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, они перенесли операции.

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