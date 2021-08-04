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Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются на лечении в больнице

, 17:27 Источник: ТАСС

Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются на лечении в больнице
больничная палата, pixabay.com

Шестеро пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Турции граждан России остаются в больнице. В Ростуризме в среду, 4 августа, заявили, что всем пациентам оказывается медицинская помощь.

Согласно последней информации, в настоящий момент лечение проходят шесть россиян, которые получили различные травмы в ходе аварии. 

Напомним, во вторник, 3 августа, в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что двое россиян, в частности ребенок, которые пострадали в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, они перенесли операции.

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