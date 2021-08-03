В Минздраве сообщили, что пострадавшие в ДТП в Турции россияне находятся в тяжелом состоянии

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3 августа 2021, 16:49 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в Турции, Xinhua

В пресс-службе Минздрава России сообщили во вторник, 3 августа, что двое россиян, в частности ребенок, которые пострадали в ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, они перенесли операции.

Накануне автобус с 22 туристами из Самарской области попал в ДТП в районе Сиде. В результате аварии погибли три человека. Предполагается, что водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движение и перевернулся.

В Министерстве здравоохранения РФ уточнили, что сейчас двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать их состояние после хирургического вмешательства. Необходимости в их эвакуации на территорию России нет.

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