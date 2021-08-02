Компания-туроператор сообщила, что в ДТП в Турции погибли туристы из Самарской области

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2 августа 2021, 21:17 Источник: ТАСС

Фото из соцсетей

В понедельник вечером появляются подробности о ДТП в Турции, в результате которого погибли четверо россиян. Представители компании "Интурист" сообщили, что автобус перевозил в аэропорт Антальи из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них - девять детей.

Все они - из Самарской области, туристов из других регионов в автобусе не было.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

На данный момент известно о четырех погибших. По уточненной нформации "Интуриста", пострадали 16 человек, их развезли по четырем больницам.

"Интурист" готов оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.

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