Компания-туроператор сообщила, что в ДТП в Турции погибли туристы из Самарской области

В понедельник вечером появляются подробности о ДТП в Турции, в результате которого погибли четверо россиян. Представители компании "Интурист" сообщили, что автобус перевозил в аэропорт Антальи из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них - девять детей.
Все они - из Самарской области, туристов из других регионов в автобусе не было.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.
На данный момент известно о четырех погибших. По уточненной нформации "Интуриста", пострадали 16 человек, их развезли по четырем больницам.
"Интурист" готов оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.
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