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Полицейский погиб в результате стрельбы в Чикаго

, 09:08 Источник: WGNTV

Полицейский погиб в результате стрельбы в Чикаго
машина полиции, pixabay.com

В американском городе Чикаго в субботу вечером, 7 августа, была открыта стрельба. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погиб один сотрудник полиции.

Уточняется, что после стрельбы в Чикаго в больницу были доставлены двое полицейских, которые получили серьезные ранения. Один из них впоследствии скончался.

Издание Chicago Tribune в свою очередь сообщило, что сотрудники правоохранительных органов выстрелили в подозреваемого в совершении преступления. Есть данные о том, что он также был госпитализирован. Информации о мотивах атаковавшего не поступало.

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