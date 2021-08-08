Полицейский погиб в результате стрельбы в Чикаго

Аргументы Недели → В мире 13+

8 августа 2021, 09:08 Источник: WGNTV

машина полиции, pixabay.com

В американском городе Чикаго в субботу вечером, 7 августа, была открыта стрельба. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося погиб один сотрудник полиции.

Уточняется, что после стрельбы в Чикаго в больницу были доставлены двое полицейских, которые получили серьезные ранения. Один из них впоследствии скончался.

Издание Chicago Tribune в свою очередь сообщило, что сотрудники правоохранительных органов выстрелили в подозреваемого в совершении преступления. Есть данные о том, что он также был госпитализирован. Информации о мотивах атаковавшего не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости