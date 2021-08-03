CNN сообщает, что в результате стрельбы рядом с Пентагоном погиб полицейский

Вечером во вторник, 3 августа, стало известно, что в результате стрельбы рядом с Пентагоном погиб сотрудник полиции. Соответствующую информацию предоставили сегодня работники телекомпании CNN.
Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что получивший ранение полицейский скончался.
Напомним, стрельба была открыта ранее сегодня на автобусной остановке в комплексе Пентагона. К настоящему моменту ситуация в районе, где случился инцидент, нормализовалась, оцепление уже снято. Вход на ближайшую станцию метро, однако, все еще закрыт.
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