CNN сообщает, что в результате стрельбы рядом с Пентагоном погиб полицейский

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3 августа 2021, 21:21 Источник: CNN

машина полиции, pixabay.com

Вечером во вторник, 3 августа, стало известно, что в результате стрельбы рядом с Пентагоном погиб сотрудник полиции. Соответствующую информацию предоставили сегодня работники телекомпании CNN.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что получивший ранение полицейский скончался.

Напомним, стрельба была открыта ранее сегодня на автобусной остановке в комплексе Пентагона. К настоящему моменту ситуация в районе, где случился инцидент, нормализовалась, оцепление уже снято. Вход на ближайшую станцию метро, однако, все еще закрыт.

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