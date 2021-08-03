Politico: сотрудник охраны Пентагона нейтрализовал открывшего стрельбу человека

Предполагаемый преступник, который открыл ранее сегодня стрельбу около здания Пентагона в Вашингтоне, был нейтрализован сотрудником охраны. Об этом сообщили во вторник вечером осведомленные источники.
Издание Politico, ссылаясь на представителя подразделения, которое отвечает за безопасность комплекса, сообщило сегодня, что сотрудник поразил нападавшего человека выстрелом, вследствие чего в Пентагон злоумышленник проникнуть не успел.
Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадал другой представитель службы безопасности, он был госпитализирован.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.