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Politico: сотрудник охраны Пентагона нейтрализовал открывшего стрельбу человека

, 21:03 Источник: Politico

Politico: сотрудник охраны Пентагона нейтрализовал открывшего стрельбу человека
оружие, pixabay.com

Предполагаемый преступник, который открыл ранее сегодня стрельбу около здания Пентагона в Вашингтоне, был нейтрализован сотрудником охраны. Об этом сообщили во вторник вечером осведомленные источники.

Издание Politico, ссылаясь на представителя подразделения, которое отвечает за безопасность комплекса, сообщило сегодня, что сотрудник поразил нападавшего человека выстрелом, вследствие чего в Пентагон злоумышленник проникнуть не успел.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пострадал другой представитель службы безопасности, он был госпитализирован.

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