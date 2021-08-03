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В Пентагоне заявили об устранении угрозы на месте стрельбы

, 19:47 Источник: РИА "Новости"

В Пентагоне заявили об устранении угрозы на месте стрельбы
Пентагон, pixabay.com

Служба охраны американского министерства обороны вечером во вторник, 3 августа, сообщила, что угроза на месте стрельбы на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона уже устранена.

В управлении охраны отметили, что место происшествия в настоящий момент находится в безопасности. Граждан, однако, просят избегать поездок в район, где ранее была открыта стрельба.

Ранее сегодня местные СМИ сообщили  по меньшей мере о трех пострадавших в результате атаки на транспортном узле, объединяющем остановки автобуса и станцию метро недалеко от здания Пентагона в окрестностях Вашингтона.

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