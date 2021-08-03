Недалеко от здания Пентагона в Вашингтоне была открыта стрельба

Недалеко от здания Пентагона в Вашингтоне во вторник, 3 августа, была открыта стрельба. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося пострадали несколько человек.
Ранее управление охраны Пентагона заявило, что служба охраны блокировала здание Министерства обороны США из-за инцидента в транзитном центре. В департаменте пожарной службы Арлингтона в свою очередь отметили, что в настоящий момент подразделения реагируют на информацию об инциденте с применением насилия недалеко от здания ведомства.
Поступили данные о нескольких пострадавших в результате стрельбы. Их точное количество устанавливается.
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