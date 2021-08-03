Аргументы Недели В мире 13+

В американском штате Теннесси при стрельбе пострадали три человека

, 18:18 Источник: Twitter

В американском штате Теннесси при стрельбе пострадали три человека
машины полиции, pixabay.com

В результате стрельбы у города Нэшвилл, который является столицей американского штата Теннесси была открыта стрельба. В результате данного происшествия пострадали по меньшей мере три человека. 

Согласно последней информации полиции Теннесси, инцидент произошел в местной компании по оказанию услуг в сфере стоматологии.

Подозреваемый в атаке – 22-летний сотрудник данной организации, который недавно поступил на службу. В правоохранительных органах уточнили, что после стрельбы молодой человек был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Глава ДНР Пушилин: военный конфликт в Донбассе «подходит к логическому завершению»

Глава ДНР Пушилин: военный конфликт в Донбассе «подходит к логическому завершению»

Военный конфликт на территории Донбасса «подходит к логическому завершению». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил некоторое время назад Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью