В американском штате Теннесси при стрельбе пострадали три человека

В результате стрельбы у города Нэшвилл, который является столицей американского штата Теннесси была открыта стрельба. В результате данного происшествия пострадали по меньшей мере три человека.
Согласно последней информации полиции Теннесси, инцидент произошел в местной компании по оказанию услуг в сфере стоматологии.
Подозреваемый в атаке – 22-летний сотрудник данной организации, который недавно поступил на службу. В правоохранительных органах уточнили, что после стрельбы молодой человек был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
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