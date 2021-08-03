В американском штате Теннесси при стрельбе пострадали три человека

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3 августа 2021, 18:18 Источник: Twitter

машины полиции, pixabay.com

В результате стрельбы у города Нэшвилл, который является столицей американского штата Теннесси была открыта стрельба. В результате данного происшествия пострадали по меньшей мере три человека.

Согласно последней информации полиции Теннесси, инцидент произошел в местной компании по оказанию услуг в сфере стоматологии.

Подозреваемый в атаке – 22-летний сотрудник данной организации, который недавно поступил на службу. В правоохранительных органах уточнили, что после стрельбы молодой человек был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

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