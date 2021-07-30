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После стрельбы в Берлине 30 июля с четырьмя ранеными полиция приступила к спецоперации

, 21:22 Источник: РИА Новости

После стрельбы в Берлине 30 июля с четырьмя ранеными полиция приступила к спецоперации
Fotostand / Reiss via www.imago- / Global Look Press

В районе Берлина Вединг правоохранители проводят спецоперацию. Сегодня, 30 июля, там произошла стрельба, в результате чего ранения получили четыре человека.

По информации газеты Berliner Zeitung, среди пострадавших женщина и трое мужчин. В сообщении издания со ссылкой на спасателей сказано, что подробностей пока нет.

Отмечается, что получивших ранения граждан доставили в лечебные учреждения. Газета также сообщает, что стрельба произошла рядом с хозяйственным супермаркетом, неизвестный выстрелил один раз.

При этом стрелявший скрылся с места происшествия. Один человек получил огнестрельное ранение, другого ранили ножом, еще один был доставлен в больницу с травмой головного мозга.

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