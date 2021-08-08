Трамп заявил, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении COVID-19

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8 августа 2021, 08:00 Источник: Fox News

бывший президент США Дональд Трамп, MediaPunch/face to face

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в рамках беседы с журналистами в субботу, что был прав, когда говорил о лабораторном происхождении коронавируса нового типа.

Трамп уточнил, что называет вирус "китайским", поскольку он, по мнению политика, начал распространение именно из КНР. Экс-глава США уточнил, что COVID-19 появился в лаборатории, а также обратил внимание на то, что говорил об этом и раньше.

По словам Дональда Трампа, руководство соцсетей, в частности, Twitter, активно блокировало людей, публиковавших неподтвержденные данные о коронавирусной инфекции, в том числе теорию о лабораторном происхождении заболевания. "Это абсолютно ужасно, но он действительно появился в уханьской лаборатории", – заявил политик.

Отметим, что к настоящему моменту официальной информации о происхождении COVID-19 нет.

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